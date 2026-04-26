В деревне Жилетово в Калужской области началось благоустройство стадиона

Благоустройство стадиона началось на улице Полевой в деревне Жилетово Калужской области. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
На территории планируется проложить беговые дорожки, установить зрительские трибуны, лавочки для отдыха и освещение, а также высадить растения. Отмечается, что у местных жителей впервые появится спортивное пространство такого масштаба.
«После завершения работ стадион станет современной многофункциональной площадкой. Здесь будут созданы комфортные и безопасные условия для индивидуальных и групповых тренировок, для активного отдыха жителей всех возрастов, для проведения спортивных соревнований, фестивалей и культурно‑массовых мероприятий», — добавили в министерстве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.