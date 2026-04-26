Юрист Питунова предупредила нижегородских дачников о запрещенных растениях

Владелец земли может получить либо штраф, либо тюремный срок.

Некоторые привычные цветы и сорняки на даче могут обернуться крупным штрафом или даже уголовным делом. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказала юрист Ирина Питунова.

Среди запрещенных растений, перечисленных в специальном постановлении правительства, — конопля посевная, мак снотворный, шалфей предсказателей и ипомея трехцветная. Именно ипомея, по словам биологов ННГУ Ольги Бирюковой и Анны Шестаковой, нередко встречается на нижегородских участках как декоративный вьюнок. При этом ее семена содержат токсин с галлюциногенным эффектом.

Ответственность за выращивание таких растений серьезная. Если дачник посадил их умышленно, ему грозит статья 231 УК РФ: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Крупным размером для ипомеи считается всего 10 экземпляров, особо крупным — от 100. Если же запрещенное растение выросло на участке случайно, собственнику все равно придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

«Собственник несет ответственность за запрещенные растения на своем участке, даже если не знал о них и их правовом статусе. Поэтому любые подозрительные растения лучше сразу удалять», — подчеркнула Ирина Питунова.

Полный список запрещенных растений и подробности от экспертов — в материале «Живем в Нижнем».