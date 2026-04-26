Предпринимателям Севастополя расскажут о налогообложении

На вебинаре эксперты рассмотрят различные аспекты декларирования доходов.

Вебинар на тему «Актуальные вопросы налогообложения» пройдет для предпринимателей Севастополя при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.

Эксперты рассмотрят различные аспекты декларирования доходов, расскажут об ответственности за несвоевременное представление декларации, о документах для работы с единым налоговым счетом и другом. Мероприятие организовано управлением Федеральной налоговой службы по Севастополю. Оно состоится 28 апреля, зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.