В Пермском крае живёт кот-путешественник, который любит сплавы

Удивительный кот-путешествинник по кличке Марс живёт в Пермском крае, пишет «КП-Пермь».

Кот породы мейн-кун по кличке Марс (полное имя — Марсианин) живёт с хозяевами в Губахе. Он обожает ходить в походы, сплавляться на байдарке и даже бьёт по волнам лапой на перекатах.

Хозяева пушистого путешественника рассказали «КП-Пермь», что Марсу два года, его вес — 6 килограммов, длина с хвостом — около 80 сантиметров. Владелица Евгения Ушакова призналась, что долго не решалась завести нового питомца после смерти первого кота, но в итоге муж подарил Марса на день рождения сына и самой Евгении.

К водным походам кота приучали постепенно: сначала носили в переноске, потом одели шлейку и поводок. Первое время на воде Марс волновался, но когда понял, что бежать некуда, успокоился и перебрался на нос лодки — стал «штурманом».

Воды Марс не боится, хотя купаться не решается. На случай экстренной ситуации хозяева купили ему спасательный жилет — по размеру подходит для маленьких собак, но Марс «будет больше некоторых собачек», шутят владельцы.