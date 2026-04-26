Нижегородцы вспоминают подвиг ликвидаторов катастрофы в Чернобыле

Губернатор региона рассказал, как горьковчане помогали в зоне бедствия.

Сегодня, 26 апреля, отмечается День ликвидаторов радиационных аварий и катастроф. В этом году исполнилось 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион всегда будет помнить подвиг горьковчан-ликвидаторов, которые ценой здоровья и жизни защитили миллионы людей. Горьковская область направила в зону бедствия технику и специалистов, которые работали на самых опасных участках и оказывали медицинскую помощь.

В Нижегородской области сейчас проживает более 2300 ветеранов-ликвидаторов. Регион также оказал значительную помощь пострадавшим, предоставляя реабилитацию и лечение эвакуированным жителям и самим ликвидаторам.

Авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Последствия катастрофы ликвидировали около 600 тысяч человек.