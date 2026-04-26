Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дудинке установят памятник героям специальной военной операции

Администрация Дудинки объявила конкурс на лучший эскиз памятника.

Источник: Комсомольская правда

В Дудинке установят памятник героям специальной военной операции. Администрация города объявила творческий конкурс, в котором участие могут принять свободные художники и творческие коллективы, а также учащиеся образовательных учреждений, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Возможны групповые и индивидуальные работы. Есть возможность проявить себя и талантливым школьникам, тогда заявку от них должны передать законные представители.

Как пояснили в мэрии, стоит цель увековечить память таймырцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

Условия конкурса опубликованы на сайте города, а итоги будут подведены до 8 июня текущего года.