В Дудинке установят памятник героям специальной военной операции. Администрация города объявила творческий конкурс, в котором участие могут принять свободные художники и творческие коллективы, а также учащиеся образовательных учреждений, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Возможны групповые и индивидуальные работы. Есть возможность проявить себя и талантливым школьникам, тогда заявку от них должны передать законные представители.
Как пояснили в мэрии, стоит цель увековечить память таймырцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и преемственности поколений.
Условия конкурса опубликованы на сайте города, а итоги будут подведены до 8 июня текущего года.