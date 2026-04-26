Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач сказала белорусам о родинках, которые нужно обязательно удалить

Источник: Комсомольская правда

Старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета, врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Цедрик сказала в интервью БелТА о родинках, которые нужно обязательно удалить.

По словам специалиста, необходимо удалять родинки, расположенные в местах постоянного травмирования. К примеру, на шее. Особенно это актуально для мужчин, которые носят рубашки, воротнички по долгу службы.

Врач уточняет, что у женщин и мужчин постоянно травмируется область пояса. А у женщин — линия нижнего белья.

— Лучше удалить, чем постоянно травмировать, — подчеркивает врач-дерматовенеролог.

Как отмечает Марина Цедрик, постоянная травматизация приводит к запуску регенераторных механизмов и из-за этого запускается деление клеток.

— Если в зоне и так повышенное деление, это приводит к еще большему количеству клеточек, — заявила специалист.