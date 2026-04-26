Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик предупредил об образовании ледяной корки на дорогах

Тишковец: ледяная корка появится на дорогах России в ночь на понедельник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ледяная корка до 15 миллиметров образуется на дорогах России от Карелии до Белгородчины в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник, из-за слабых заморозков, образуется обширная зона гололедицы толщиной от 1 до 10 миллиметров, местами до 15 миллиметров: зона ледяной корки протянется почти на 1500 километров — от Карелии до Белгородчины. Автомобилистов ждут скрытые “ледяные ловушки”, — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что сцепление с дорогой упадет вдвое, а тормозной путь увеличится до 30−60 метров.

«Небольшой снежный покров локально появится вплоть до широты южных районов Калужской и Тульской областей, а во вторник — на стыке Ярославской и Тверской, Вологодской и Новгородской областей, а также на юго-западе и западе Архангельской области — местами могут вырасти 20 сантиметровые сугробы», — подчеркнул он.