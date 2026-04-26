Онищенко назвал три самые смертоносные болезни ближайших пяти лет

По его словам, лидерами в рейтинге болезней с наиболее высокой смертностью остаются сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания. На их долю приходится наибольшее количество летальных исходов.
Онищенко добавил, что грипп по-прежнему остается значимой угрозой, включая периоды распространения других инфекций, в том числе COVID-19.
«У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — подчеркнул эпидемиолог.
Он отметил изменчивость гриппозной инфекции и возможные осложнения, в том числе влияющие на сердечно-сосудистую систему. Также врач упомянул новые и актуальные инфекционные риски, включая оспу обезьян.
Ранее эксперт уже говорил о том, что этим вирусом можно заразиться в месте его естественного распространения — на западе Африки. Данный вирус есть и в экваториальной части континента, а также на юге.
При этом, по словам Онищенко, в мире сохраняется распространение холеры, хотя сейчас она остается менее актуальной.