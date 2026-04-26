Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко назвал три самые смертоносные болезни ближайших пяти лет

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обозначил основные смертоносные болезни на ближайшие пять лет.

Источник: Sputnik.by

По его словам, лидерами в рейтинге болезней с наиболее высокой смертностью остаются сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания. На их долю приходится наибольшее количество летальных исходов.

Онищенко добавил, что грипп по-прежнему остается значимой угрозой, включая периоды распространения других инфекций, в том числе COVID-19.

«У гриппа меняются штаммы — это грипп А и Б, но грипп будет на первом месте», — подчеркнул эпидемиолог.

Он отметил изменчивость гриппозной инфекции и возможные осложнения, в том числе влияющие на сердечно-сосудистую систему. Также врач упомянул новые и актуальные инфекционные риски, включая оспу обезьян.

Ранее эксперт уже говорил о том, что этим вирусом можно заразиться в месте его естественного распространения — на западе Африки. Данный вирус есть и в экваториальной части континента, а также на юге.

При этом, по словам Онищенко, в мире сохраняется распространение холеры, хотя сейчас она остается менее актуальной.