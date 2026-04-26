Власти нашли подрядчика для обустройства трамвайных платформ в центре Калининграда

Работы выполнит ООО «Фаворит-Балт» за 38,4 млн рублей.

Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на торги подали две компании. Победителем признали ООО «Фаворит-Балт». Организация снизила начальную стоимость на 1,8 миллиона рублей — до 38,4 миллиона.

Новые платформы появятся на остановках «Универсам Московский», «Набережная Ветеранов», «Рыбная деревня» и «Областная филармония». Там обустроят приподнятые площадки и уложат на них плитку. На остановках поставят стеклянные павильоны со скамейками и ограждения. Работы необходимо выполнить за 120 дней.

В 2025 году в Калининграде обновили три трамвайных остановочных пункта — «9 Апреля», «Областная больница» и «Историко-художественный музей». Там появились приподнятые платформы и павильоны. Работы выполняла компания «Фаворит-Балт» за 16 миллионов рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше