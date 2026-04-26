Петербуржец за неделю посмотрел 10 городов Калининградской области и рассказал, как спланировать путешествие

Больше всего можно сэкономить на авиабилетах: они бывают по 1000 рублей в одну сторону, а гостиницы не на побережье достаточно бюджетные Если хотите охватить за короткое время классику Калининградской области — областной центр, Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и косу, Янтарный с шикарными пляжами — бюджетно и удобно передвигаться на общественном транспорте. На Куршскую косу тоже можно отправляться автобусом при определённой сноровке с расписанием. Чтобы больше увидеть на юго-востоке регионе, аренда автомобиля — лучшее решение. Если выбирать формат «один город за один день» с обязательным условием добираться на общественном транспорте, то возможны поездки в Советск, Черняховск, Железнодорожный, Правдинск, Гурьевск, Гвардейск.