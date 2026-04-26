Самойловская районная больница Саратовской области получила оборудование

Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в Самойловскую районную больницу Саратовской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«Современная цифровая система дает высокое качество получаемого изображения. Это обеспечивает удобное проведение любых исследований, в том числе очень крупных, анатомических областей при минимальной дозовой нагрузке на пациента», — рассказал министр здравоохранения области Владимир Дудаков.
По его словам, благодаря высокому разрешению врач может рассмотреть на снимке даже мелкие детали. Таким образом, новое оборудование значительно увеличит качество обследования пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.