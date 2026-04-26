Биологи назвали запрещенные растения в огородах Нижегородской области

Биологи Университета Лобачевского Ольга Бирюкова и Анна Шестакова рассказали изданию «Живем в Нижнем» о запрещенных в России растениях, которые могут вырасти на дачных участках в Нижегородской области.
Всего в списке есть 19 культур, среди которых значатся мак снотворный, шалей предсказателей, ипомея трехцветная, конопля посевная, кактус, содержащий мескалин и другие. Как отметили биологи, в Нижегородской области в качестве декоративной выращивались только ипомея трехцветная.
«Это широко культивируемый вьющийся травянистый однолетник, родиной которого являются тропики Нового Света. Семена ее содержат эргин — токсин, обладающий выраженным галлюциногенным эффектом», — отметили биологи.
Остальные запрещенные растения в Нижегородской области намеренно не выращивают, но они могут появиться на грядках случайно: например, семена заносит ветром. Ответственность за такую находку лежит на собственнике участка.
Юрист Ирина Питунова подчеркнула: даже если садовод ничего не сажал, а запрещенное растение выросло само, дачнику грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. За умышленное культивирование наказание строже — вплоть до двух лет лишения свободы по статье 231 УК РФ. Крупным размером для ипомеи суд посчитает всего 10 экземпляров.
