В Архангельской области реконструируют мост через реку Лахому

Мост через реку Лахому, расположенный на 30-м километре автодороги Дябрино — аэропорт Куликово в Красноборском округе, обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Архангельской области.
Общая протяженность переправы вместе с подходами составляет 240 метров. Специалисты заменят деревянные опоры на железобетонные, установят новые металлические пролетные строения и деревянное мостовое полотно. Также они обустроят систему водоотвода, установят дорожные знаки, перильные и барьерные ограждения.
«Мост через Лахому имеет важное значение для жителей правобережья Красноборского округа — он связывает районный центр с населенными пунктами Уфтюга, Куликово и Комарово. Работы на объекте идут строго по графику. После завершения капремонта транспортная доступность улучшится, а безопасность дорожного движения вырастет», — отметил директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Владимир Шадрин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.