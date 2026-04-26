Тульское бистро завоевало золотую «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса»

Обладателем золотой «Пальмовой ветви» за лучшую новую ресторанную концепцию стало бистро «Ба», сообщили в Министерстве туризма Тульской области. Создание привлекательных для путешественников условий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Итоги премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» подвели в Москве. За награду боролись 12 заведений из 7 регионов нашей страны. В рамках церемонии прошел бизнес-фестиваль, где авторы концепций-финалистов поделились своим видением актуальных тенденций и практическими решениями, а шеф-повара продемонстрировали навыки на профессиональных мастер-классах с дегустацией.
Тульский проект отличился самобытностью и стремлением сохранить традиции русской кухни. Подчеркивается, что бистро «Ба» также отметили в номинации «Выбор медиажюри».
«В Тульской области гастрономический туризм получил динамичное развитие. Таким образом, путешественникам предоставляются уникальные возможности для глубокого погружения в местную кулинарную культуру и традиции», — сказала министр туризма Тульской области Елена Мартынова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.