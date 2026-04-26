Собянин: В районе Южное Тушино построят современный техноколледж

В районе Южное Тушино построят современный техноколледж, в котором смогут учиться около 7,6 тысячи студентов. В нем ребята будут осваивать самые востребованные специальности в сфере авиации, архитектуры, информационного моделирования, наладки электрооборудования, логистики, химического и медико-технического профиля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».