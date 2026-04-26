На трассе под Волгоградом многотонный грузовик переехал своего водителя

В Волгоградской в двух ДТП с участием грузовиков на федеральных трассах пострадали 4 человека. В Дубовском районе из-за вылетевшей на встречку легковушки в кювет перевернулся бензовоз, а в Иловлинском районе 42-летнего водителя переехал его же грузовик, когда он остановился отремонтировать машину. Об обстоятельствах аварий рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
Первое ДТП произошло около 5 часов утра на трассе автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». 52-летний водитель «Киа Оптима» вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем ДАФ с цистерной. Водитель большегруза пытался уйти от столкновения, в результате чего «Даф» свалился в кювет. Пострадали оба водителя и пассажир легковушки.
Фура улетела с дороги после столкновения с легковушкой. ГУ МВД по Волгоградской области.
В 11.15 на 888 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» грузовик «Вольво» начал самопроизвольное движение, когда водитель ремонтировал фуру. Мужчина не поставил машину на стояночный тормоз. Его госпитализировали. Машина остановилась только упершись в бордюр.