На трассе под Волгоградом многотонный грузовик переехал своего водителя

В Волгоградской в двух ДТП с участием грузовиков на федеральных трассах пострадали 4 человека. В Дубовском районе из-за вылетевшей на встречку легковушки в кювет перевернулся бензовоз, а в Иловлинском районе 42-летнего водителя переехал его же грузовик, когда он остановился отремонтировать машину. Об обстоятельствах аварий рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.