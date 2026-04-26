В Пскове отремонтируют улицу Вокзальную

Улицу Вокзальную в Пскове приведут в нормативное состояние, сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В частности, на участке от Октябрьского проспекта до улицы Бастионной специалисты отфрезеровали четверть дорожного покрытия. А у дома № 24 они уже установили бортовой камень и благоустроили прилегающую территорию. Также работы сейчас проводят на отрезке от улицы Льва Толстого до Октябрьского проспекта. Кроме того, после завершения ремонта на улице Вокзальной предусмотрено выполнить озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.