В Омской области резко выросло число желающих получить надомный уход

В Омской области наметился значительный разрыв между количеством заявок на оказании помощи на дому и реальным охватом граждан этой социальной услугой. Данные приведены в докладе уполномоченного по правам человека в Омской области Ирины Касьяновой по итогам 2025 года.
По данным Ирины Касьяновой, в 2025 году от жителей и их родственников поступило 287 обращений с просьбой организовать системный уход за лежачими больными, пожилыми и тяжелобольными инвалидами. Однако в итоге в программу долговременного ухода удалось включить лишь 48 человек.
Такая ситуация приводит к длительному ожиданию поддержки для самых уязвимых категорий населения — тех, кто не способен самостоятельно решать бытовые вопросы и нуждается в регулярном присутствии помощника. Омбудсмен подчеркнула: сроки предоставления услуг необходимо сокращать в первую очередь для граждан с самыми тяжелыми патологиями.
В то же время в докладе омбудсмена отмечено положительное изменение: количество жалоб по вопросам соцобслуживания за год сократилось почти вдвое — с 46 до 27. Это может свидетельствовать о постепенной настройке механизмов поддержки, однако проблема очередей остается острой. Ирина Касьянова настаивает на ускорении процесса предоставления помощи тем, кому жизненно необходим постоянный уход на дому.