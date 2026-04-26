В Красноярске спасателям пришлось эвакуировать катавшихся на плоту по Енисею подростков

В Красноярске спасатели сняли с плота катавшихся на нем подростков.
Вечером 25 апреля спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что на Абаканской протоке реки Енисей трое подростков катаются на самодельном плоту, требуется эвакуация. Спасатели эвакуировали подростков с плота и передали сотрудникам полиции.
«К сожалению, подобные случаи, когда дети отправляются в плавание на самодельных плотах, не являются редкостью и ежегодно приводят к трагическим последствиям. Главные угрозы в таких ситуациях — это непрочность и неустойчивость самодельных конструкций, риск переохлаждения в холодной воде, возможность получения травм, а также полное отсутствие контроля со стороны взрослых», — предупреждают спасатели.
Спасатели также напоминают родителям: никогда не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Важно не только обеспечить безопасность, но и провести с детьми разъяснительную беседу, объяснив, что даже самые безобидные на первый взгляд развлечения могут таить в себе серьезную опасность.