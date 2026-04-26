В городе Данилове Ярославской области прошел масштабный субботник

Масштабный субботник состоялся в городе Данилове Ярославской области, сообщили в администрации Даниловского муниципального округа. Такие мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Одним из главных пространств стала Юбилейная площадь. Там трудились сотрудники администрации, учащиеся, члены партии «Единая Россия» и другие активисты. Они собрали ветки и прошлогоднюю листву, подмели дорожки, засыпали канаву, привели в порядок всю территорию. На завезенный свежий грунт вскоре высадят цветы и кустарники.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.