Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Данилове Ярославской области прошел масштабный субботник

Одним из главных мест проведения акции стала Юбилейная площадь.

Масштабный субботник состоялся в городе Данилове Ярославской области, сообщили в администрации Даниловского муниципального округа. Такие мероприятия отвечают задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Одним из главных пространств стала Юбилейная площадь. Там трудились сотрудники администрации, учащиеся, члены партии «Единая Россия» и другие активисты. Они собрали ветки и прошлогоднюю листву, подмели дорожки, засыпали канаву, привели в порядок всю территорию. На завезенный свежий грунт вскоре высадят цветы и кустарники.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

