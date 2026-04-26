На стадионах запретили плакаты, не соответствующие традиционным ценностям

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Болельщики в России не смогут проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь на средствах поддержки не должно быть надписей и изображений, не соответствующих традиционным ценностям.
Кроме того, зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований теперь запрещается проносить или использовать средства индивидуальной мобильности и беспилотные воздушные суда, за исключением случаев, когда пронос таких предметов согласован с организаторами.
Также в обновленном документе допускается пронос горнов, дудок и вувузел только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом.
Отмечается, что такие приспособления для должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.