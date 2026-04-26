В Ростове за неделю подорожала молочная продукция и крупы

В Ростове аналитики Ростовстата провели исследование стоимости различных продуктов на 16 и на 23 апреля. Оказалось, что некоторые позиции за несколько дней стали стоить дороже.
К примеру, на прошлой неделе килограмм сметаны в донской столице обошелся бы в 379,10 рубля, а на этой — в 383,62. А вот творог чуть подешевел. Один килограмм этого продукта в Ростове на этой неделе стоит 474 рубля, тогда как на прошлой неделе цена составляла 475 рубля.
А вот рис, напротив, подорожал. Один кг стоит 86,10 рубля, в то время как 16 апреля его цена составляла 85,22.
Также эксперты озвучили стоимость мяса. Один килограмм говядины в Ростове сегодня стоить примерно 700 рублей, а свинина — 399 рублей килограмм.
