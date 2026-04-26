В Крыму обновят мост через реку Ангару в направлении к Южному берегу

Мост через реку Ангару в Симферопольском районе Республики Крым отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Объект расположен на дороге регионального значения граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта, у северного подножия горы Чатыр-Даг. Его протяженность составляет 26,7 метра. Переправа обеспечивает транспортную доступность для тысяч жителей близлежащих сел Чайковское, Перевальное, Заречное, Пионерское и других. По этому маршруту также проезжают школьные автобусы, машины скорой помощи и пожарной службы.
Специалисты откачали воду из котлованов, а теперь занимаются погружением шпунтового ограждения и переносом инженерных сетей. На период ремонта движение транспорта полностью не перекрывают.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.