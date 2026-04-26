Две маленькие девочки пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Детей трех и девяти лет с травмами доставили в детскую областную больницу.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две девочки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 21:20 у дома № 30. Девушка 25 лет, управляя автомобилем BMW, при развороте не уступила дорогу Haval, что и привело к столкновению. В салоне второй иномарки в этот момент находились девочки девяти и трех лет.

В результате аварии пострадали юные пассажирки. Их с травмами доставили в детскую областную больницу. Теперь врачи уточняют их состояние, а инспекторы разбираются в обстоятельствах случившегося.