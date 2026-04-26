Житель Ростовской области пытался продать найденную в выгребной яме гранату

В Ростовской области 63-летнему мужчине предъявлено обвинение по нескольким эпизодам торговли оружием. В частности, он хотел реализовать противопехотную гранату «Ф-1», которую случайно нашел в выгребной яме возле своего дома.
Взрывчатое вещество житель региона случайно обнаружил в выгребной яме рядом со своим домом в городе Белая Калитва Ростовской области.
Он нашел возможных покупателей в интернете, для совершения сделки приехал в Мытищи Московской области, где пытался ее продать, сообщает ТАСС.
Мужчине предъявлено обвинение еще по нескольким эпизодам, связанным с реализацией оружия. В частности, он попытался продать автомат Калашникова с боеприпасами, который ему отдали на хранение случайные знакомые, китайский пистолет М20 и «Вальтер», которые он получил от лиц, личности которых устанавливаются.
Как отмечается в материалах следствия, оружие подозреваемый реализовывал в Подмосковье. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали сбытчика.
Уголовное дело в настоящее время рассматривается в Дорогомиловском суде Москвы.