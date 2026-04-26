1 и 2 классы пожароопасности установлены в лесах Нижегородской области

В лесах на территории Нижегородской области установлены 1 и 2 классы пожароопасности. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.
2 класс был установлен в Краснобаковском, Воскресенском, Арзамасском, Лысковском, Сергачском и Большебодинском районах. В остальных районах региона действует 1 класс пожаропасности.
В лесах ведется наземное патрулирование в зависимости от условий погоды. Обходы делают по маршрутам, утвержденным в планах тушения лесных пожаров.
«При обнаружении возгораний необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800)100−94−00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (831) 430−01−23», — отметили в министерстве.
Напомним, пожароопасный сезон установили в лесах на юге Нижегородской области с 24 апреля.