Опасные игры: красноярские спасатели эвакуировали подростков с самодельного плота на Енисее

В субботу вечером, 25 апреля на Абаканской протоке Енисея спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали троих подростков, которые катались на самодельном плоту. После этого детей передали сотрудникам полиции. В краевом государственном учреждении «Спасатель» напомнили, что такие опасные развлечения могут иметь трагические последствия. Самодельные конструкции, которые подростки используют в качестве плотов, ненадёжны. Рискованные игры грозят переохлаждением в воде и травмами. Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра у водоёмов и объяснять им опасность подобных игр.