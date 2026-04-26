В Уфе может появиться «парящий мост»

Напомним, жители Уфы могут выбрать, какой объект будет благоустроен в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Кировском районе предложено благоустройство двух общественных пространств — площади Салавата Юлаева и сквера «Юнармейцев», сообщает администрация города.
В 2027 году ожидается завершение реконструкции памятника Салавату Юлаеву, а сквер «Юнармейцев» является любимым и особенным местом в Зеленой роще.
Поучаствовать в выборе территорий благоустройства может любой житель Уфы и республики старше 14 лет. Для этого можно воспользоваться платформой на Госуслугах, где в удобной форме представлены все проекты, доступные для голосования. Голосование стартует 21 апреля.