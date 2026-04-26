Волгоградских школьников могут освободить от домашнего задания из-за ИИ

Руководитель ведомства признал, что нейросети мгновенно выполняют любые упражнения, обесценивая привычную систему.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости пересмотреть подход к домашним заданиям: с появлением искусственного интеллекта, который мгновенно решает любые учебные задачи, традиционные уроки на дом теряют смысл.

По словам политика, когда нейросети способны за секунду выполнить любое упражнение, традиционная система домашних работ стремительно теряет эффективность. Педагоги и чиновники от образования теперь всерьёз задумываются, нужно ли продолжать нагружать учеников заданиями, которые без труда решаются искусственным интеллектом.

В беседе с ТАСС, Музаев подчеркнул, что предметом обсуждения стала именно целесообразность такой практики в эпоху повсеместного доступа к ИИ.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о предложении продлить учебный год для школьников до середины июня.