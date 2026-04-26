Волгоградских школьников могут освободить от домашнего задания из-за ИИ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости пересмотреть подход к домашним заданиям: с появлением искусственного интеллекта, который мгновенно решает любые учебные задачи, традиционные уроки на дом теряют смысл.
По словам политика, когда нейросети способны за секунду выполнить любое упражнение, традиционная система домашних работ стремительно теряет эффективность. Педагоги и чиновники от образования теперь всерьёз задумываются, нужно ли продолжать нагружать учеников заданиями, которые без труда решаются искусственным интеллектом.
В беседе с ТАСС, Музаев подчеркнул, что предметом обсуждения стала именно целесообразность такой практики в эпоху повсеместного доступа к ИИ.
