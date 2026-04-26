Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Первого мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками.
«Первого мая погоды не будет. Аэросиноптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь», — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северной четверти со скоростью четыре — девять метров в секунду. Ночная температура воздуха в столице ноль — плюс два градуса, в Подмосковье минус два — плюс три, в дневные часы в мегаполисе — плюс четыре — плюс шесть, по области — плюс три — плюс восемь.
«В последующие майские дни немного потеплеет: 2-го мая минимальная температура около 0, максимальная плюс 7 — плюс 12, а 3-го мая соответственно в сумерках плюс 2- плюс 7, после полудня плюс 10 — плюс 15», — отметил он.