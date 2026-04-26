Синоптик предупредил о половине месячной нормы осадков 26 апреля в Москве

Москвичей в воскресенье, 26 апреля, ждут ливни, которые вечером перейдут в мокрый снег, выпадет до 45% от апрельской нормы осадков, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.
Погода в Москве и области на протяжении дня 26 апреля будет облачной с временными ливнями. Поздним вечером пойдет мокрый снег. «Общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 мм или до 45% от всей нормы апреля», — сказал Тишковец.
Скорость ветра будет достигать 10 м/с, порывы — 13 м/с. Если к полудню температура воздуха составит от плюс 8 градусов до плюс 11 градусов, то вечером похолодает — от плюс 2 до плюс 5 градусов, добавил синоптик.
Показания барометров будут падать и составят 728 мм рт. ст.
Позже Тишковец сообщил, что на Русскую равнину (Восточно-Европейскую) надвигается «апрельская зима» и ветер до 25 м/с. «Скорость воздушного потока будет достигать опасных 17−22 м/с, местами — в Среднем Поволжье и в северо-западных регионах — до 25 м/с, что по шкале Бофорта соответствует 9-бальному шторму из 12 возможных», — рассказал синоптик.
