В Кисловодске реконструируют гимназию № 19

Завершить ремонт планируется в 2027 году.

Гимназию № 19 в Кисловодске, рассчитанную на 704 места, реконструируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Ставропольского края.

«Здание имеет высокий износ, капитальный ремонт не проводился с 1991 года. Сейчас идет передача объекта подрядной организации, работы по реконструкции начнутся в ближайшее время. Запланировано полное восстановление здания, что позволит создать для детей и педагогов безопасные и современные условия», — отметил министр строительства и архитектуры Ставрополья Андрей Уваров.

По проекту специалисты заменят кровлю, фасад, окна и инженерные коммуникации, сделают внутреннюю отделку помещений, установят новое оборудование. На прилегающей территории разместят малые архитектурные формы и уличное освещение, организуют проезды и тротуарные дорожки. Завершить ремонт планируется в 2027 году.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.