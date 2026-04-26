В поселке Новоселье Ленинградской области построят детский сад на 310 мест

Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, возведут в поселке Новоселье Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по строительству. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В новом учреждении разместятся 13 групп, рассчитанных на малышей в возрасте от 1,5 года до 7 лет. В каждой из них предусмотрены отдельные спальни и санузлы. Для ребят оборудуют физкультурный зал, класс для занятий музыкой и кружковые помещения. На прилегающей территории организуют игровые и спортивные площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.