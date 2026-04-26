Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Новоселье Ленинградской области построят детский сад на 310 мест

В новом учреждении разместятся 13 групп.

Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, возведут в поселке Новоселье Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по строительству. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В новом учреждении разместятся 13 групп, рассчитанных на малышей в возрасте от 1,5 года до 7 лет. В каждой из них предусмотрены отдельные спальни и санузлы. Для ребят оборудуют физкультурный зал, класс для занятий музыкой и кружковые помещения. На прилегающей территории организуют игровые и спортивные площадки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.