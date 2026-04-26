В Красноярске объявили режим «черного неба»

Промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы.

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

Он продлится с 19:00 26 апреля до 07:00 27 апреля, сообщил глава минэкологии региона Владимир Часовитин со ссылкой на данные Среднесибирского УГМС.

В период действия НМУ в атмосфере замедляется рассеивание вредных примесей. Промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы. Жителям советуют ограничить использование личного автотранспорта и избегать длительного пребывания на улице.

Оперативная группа инспекторов эконадзора, передвижная эколаборатория и сотрудники краевого центра мониторинга качества окружающей среды работают в усиленном режиме.