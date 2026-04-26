Омичам рассказали, кто сможет уйти на пенсию раньше в 2026 году

Жителям Омской области, планирующим выход на заслуженный отдых, стоит учесть новые параметры возрастного порога. По данным Отделения Социального фонда России (СФР), в 2026 году право на получение страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам, достигшим 64 лет, и женщинам, которым исполнится 59 лет.
Помимо общеустановленных норм, специалисты ведомства акцентируют внимание на правилах назначения социальной пенсии для граждан, потерявших кормильца. Выплаты полагаются несовершеннолетним детям (до 18 лет). Если ребенок-сирота старше этого возраста, но обучается на очном отделении вуза или колледжа, он также вправе рассчитывать на материальную поддержку от государства на весь период учебы.
Особые условия предусмотрены для родственников, взявших на себя заботу о несовершеннолетних. Например, если член семьи ухаживает за ребенком умершего кормильца, не достигшим 14-летнего возраста, ему также назначается социальная пенсия. Кроме того, в отдельную категорию выделены вдовы военнослужащих, погибших вследствие военной травмы. При условии, что они осуществляют уход за общим ребенком погибшего, им также положены данные выплаты.
Важно понимать разницу в механизме расчета этих пособий. Страховая пенсия — сугубо индивидуальный параметр. Ее итоговый размер формируется исходя из продолжительности трудового стажа, уровня заработной платы, объема перечисленных страховых взносов, присвоенной группы инвалидности, а также наличия и количества иждивенцев, не способных к труду.
В отличие от страховой, социальная пенсия устанавливается государством в фиксированном размере. Итоговая сумма зависит от группы инвалидности получателя или от категории, к которой относится нетрудоспособный член семьи умершего.