В подмосковном поселке Большие Вязёмы в этом году обновят детский сад № 34

Ремонт детского сада № 34 в поселке Большие Вязёмы Московской области завершат в текущем году, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы ведутся в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Дошкольное учреждение рассчитано на 140 воспитанников. Сейчас специалисты приводят в порядок кровлю и монтируют вентилируемый фасад двухэтажного здания, обустраивают входные группы. Внутри прокладывают электросети, отопление, горячее и холодное водоснабжение. Предусмотрены также отделка помещений, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустройство прилегающей территории.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.