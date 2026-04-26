Рейсы задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ночных ограничений

После ночных ограничений в нижегородском аэропорту имени Чкалова скопилось сразу несколько задержанных рейсов. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием отправились семь самолетов. Также с задержкой прибыли несколько бортов.
Из тех, кто уже вылетел, дольше всего пришлось ждать пассажирам ташкентского рейса: их борт поднялся в воздух в 9:00 вместо 21:40 накануне. Рейс в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь в 00:10, отправился в 11:12. Борт в московское Шереметьево улетел в 11:15 вместо 22:45, а в Сочи — в 11:48 вместо 16:35. С небольшой задержкой также отправились самолеты в Санкт-Петербург, еще один в Шереметьево и в Анталью.
Пока продолжают ждать вылета пассажиры рейса в Ереван: его перенесли с 08:20 на 12:30. Кроме этого, сдвинут и борт в Екатеринбург — с 17:25 на 19:55.
Что касается прилета, то с опозданием прибыли самолеты из Сочи, Казани, Москвы и Екатеринбурга. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на онлайн-табло аэропорта.