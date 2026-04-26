В Индии у самолета Swiss Airlines при взлете загорелся двигатель

У самолета Airbus A330 авиакомпании Swiss International Airlines во время взлета в аэропорту Нью-Дели загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали, шестеро пострадавших госпитализированы, пишет Times of Inida.
Рейс LX147 направлялся из Нью-Дели в Цюрих. Во время взлета в Международном аэропорту имени Индиры Ганди один из двигателей воздушного судна отказал, после чего в нем возник пожар.
На борту находились 232 пассажира, включая четырех младенцев. Их эвакуировали с помощью спасательных трапов. «В настоящее время шесть пассажиров получают медицинскую помощь, экипаж не пострадал», — сообщили газете в авиакомпании.
Авиаперевозчик создал оперативную группу для расследования инцидента.
«Технические специалисты Swiss отправятся в Дели для осмотра самолета и определения дальнейших шагов. В то же время мы интенсивно работаем над поиском быстрых и подходящих решений для дальнейшего путешествия всех пассажиров», — рассказал представитель Swiss.
В конце марта у самолета Airbus A330−323 авиакомпании Delta Air Lines сразу после взлета из бразильского аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу загорелся двигатель, из-за чего воздушное судно тут же совершило аварийную посадку. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал сильный взрыв.
