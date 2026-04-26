В Старорусском округе Новгородской области обновят дорогу к святыне

Дорогу, ведущую к святому месту, отремонтируют на территории Старорусского округа Новгородской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Речь идет об участке автодороги, расположенном в деревне Великое Село. Его протяженность — 1,3 км. До конца этого года специалисты заменят асфальтовое покрытие проезжей части, в том числе на съездах. Еще они укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки.
Подчеркивается, что по этому маршруту можно добраться до значимого для православных жителей места — храма Георгия Победоносца. Он также признан объектом культурного наследия регионального значения и находится под государственной охраной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.