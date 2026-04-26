Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Старорусском округе Новгородской области обновят дорогу к святыне

По этому маршруту можно добраться до храма Георгия Победоносца.

Дорогу, ведущую к святому месту, отремонтируют на территории Старорусского округа Новгородской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Речь идет об участке автодороги, расположенном в деревне Великое Село. Его протяженность — 1,3 км. До конца этого года специалисты заменят асфальтовое покрытие проезжей части, в том числе на съездах. Еще они укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки.

Подчеркивается, что по этому маршруту можно добраться до значимого для православных жителей места — храма Георгия Победоносца. Он также признан объектом культурного наследия регионального значения и находится под государственной охраной.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.