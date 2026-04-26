Кабмин изменил правила получения детского пособия получившими гражданство

Правительство утвердило правило, по которому иностранные граждане смогут оформить единое пособие на детей только через пять лет после получения российского гражданства и постоянного проживания на территории России, следует из постановления кабмина, опубликованного на сайте.
«Право на ежемесячное пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации в статусе гражданина Российской Федерации не менее пяти лет», — говорится в документе.
При этом требование о пятилетнем проживании не распространяется на:
граждан, получивших гражданство России по рождению;
граждан России, получивших этот статус в результате признания (по такой процедуре российскими гражданами стали жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей);
участников государственной программы переселения соотечественников (и членов их семей);
участников специальной военной операции (и членов их семей);
ветеранов боевых действий.
Если по запросу территориальных органов Социального фонда России поступит информация об отсутствии сведений о приеме в гражданство России, то в выплатах откажут.
Из постановления следует, что ежемесячное пособие на детей до 17 лет назначается в размере 50% детского прожиточного минимума, установленного в регионе на дату обращения.
Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.
Ужесточить критерии назначения единого пособия на детей для семей с недостаточными доходами предложил Минтруд. Требование о пятилетнем проживании в статусе гражданина было закреплено в предложенных ведомством поправках.
В министерстве поправки охарактеризовали как «продолжение последовательной политики по исключению ситуаций, когда мотивацией для вступления в гражданство становится возможность получения детских выплат».
Детское пособие может быть назначено любому гражданину России, постоянно проживающему в стране. Новое условие о пяти годах проживания именно в статусе гражданина не позволит сразу получать выплату тем, кто был принят в гражданство в общем порядке.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».