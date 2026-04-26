Проливные дожди ждут нижегородцев на рабочей неделе перед майскими праздниками

В последнюю неделю апреля Нижний Новгород накроют дожди со снегом. Об этом сообщает Яндекс Погода.
В понедельник, 27 апреля, днем температура воздуха прогреется до +6 градусов, с самого утра ожидается дождь. Вечером похолодает до +4, но ощущаться будет как −4 градуса из-за высокой влажности и ветра.
Во вторник и среду, 28 и 29 апреля, осадки не прекратятся, поэтому на протяжении всех дней облачность сохранится. Более того, во вторник к дождю добавится еще и мокрый снег. Утром ожидается похолодание до +3 градусов, а днем температура воздуха составит +4 градуса во вторник и +6 градусов в среду, по ощущениям — −5 и +1.
В последний день месяца, 30 апреля, дождь продолжится до вечера, пасмурная погода сохранится. Температура составит +3 градуса утром и до +6 днем. Вечером потеплеет до +5 градусов, но ощущаться будет как +1.
В пятницу, 1 мая, утром пройдет дождь, температура за окном составит +4 градуса. Днем воздух прогреется до +9 градусов, несмотря на продолжающийся дождь. Вечером температура воздуха по ожиданиям составит +6 градусов.
