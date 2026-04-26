Эксперт: стронций и цезий распались на 62−64% в Беларуси после аварии на ЧАЭС

Заместитель директора по научной работе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин в интервью БелТА сообщил, что стронций и цезий распались на 62−64% в Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС.
На территории Полесского заповедника сосредоточено примерно 30% всего выпавшего на Беларусь после аварии на ЧАЭС цезия и примерно 98% плутония. Как уточняет специалист, выброс радионуклидов с реактора шел десять дней, на момент аварии было наработано порядка 650 изотопов.
— Метеорологическая обстановка менялась ежедневно, формируя уникальный след выпадений. Уже к концу 80-х годов радиационная обстановка стабилизировалась, и специалисты приступили к расчету сценариев, — отмечает заместитель директора.
Он обращает внимание, что, благодаря усилиям Белгидромета при создании заповедника уже были ориентировочные карты выпадений.
По словам Максима Кудина, на сегодняшний день можно констатировать положительный момент. Так, основные дозообразующие радионуклиды (цезий и стронций) распались на 62−64%.
Поэтому, подчеркивает специалист, важная задача по-прежнему остается в оценке механизмов поведения радионуклидов в экосистеме:
— Меры, принятые на государственном уровне, оказались эффективны. Создан уникальный стационар, где мы можем отслеживать эти процессы в естественных условиях. В лаборатории это сделать крайне сложно или невозможно.