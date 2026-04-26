Эксперт: стронций и цезий распались на 62−64% в Беларуси после аварии на ЧАЭС

Эксперт сказал про распад стронция и цезия на 62−64%, выпавших на Беларусь после аварии на ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель директора по научной работе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин в интервью БелТА сообщил, что стронций и цезий распались на 62−64% в Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС.

На территории Полесского заповедника сосредоточено примерно 30% всего выпавшего на Беларусь после аварии на ЧАЭС цезия и примерно 98% плутония. Как уточняет специалист, выброс радионуклидов с реактора шел десять дней, на момент аварии было наработано порядка 650 изотопов.

— Метеорологическая обстановка менялась ежедневно, формируя уникальный след выпадений. Уже к концу 80-х годов радиационная обстановка стабилизировалась, и специалисты приступили к расчету сценариев, — отмечает заместитель директора.

Он обращает внимание, что, благодаря усилиям Белгидромета при создании заповедника уже были ориентировочные карты выпадений.

По словам Максима Кудина, на сегодняшний день можно констатировать положительный момент. Так, основные дозообразующие радионуклиды (цезий и стронций) распались на 62−64%.

Вместе с тем в заповеднике сконцентрирована трансурановая группа элементов с периодами полураспада от 87 лет до 24 000 лет.

Поэтому, подчеркивает специалист, важная задача по-прежнему остается в оценке механизмов поведения радионуклидов в экосистеме:

— Меры, принятые на государственном уровне, оказались эффективны. Создан уникальный стационар, где мы можем отслеживать эти процессы в естественных условиях. В лаборатории это сделать крайне сложно или невозможно.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше