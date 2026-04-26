Эксперт: стронций и цезий распались на 62−64% в Беларуси после аварии на ЧАЭС

На территории Полесского заповедника сосредоточено примерно 30% всего выпавшего на Беларусь после аварии на ЧАЭС цезия и примерно 98% плутония. Как уточняет специалист, выброс радионуклидов с реактора шел десять дней, на момент аварии было наработано порядка 650 изотопов.