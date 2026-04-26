Забег «Соколиная гора» в подмосковной Истре собрал более 250 участников

Забег «Соколиная гора» состоялся 19 апреля в муниципальном округе Истра, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Событие прошло в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Его участниками стали более 250 человек. Для спортсменов подготовили трассы разной сложности, в том числе маршруты длиной 5 и 10 км по пересеченной местности с препятствиями в виде бродов, грязевых луж и поваленных деревьев. Также атлетам предложили дистанцию «Соколиная охота» — два круга по 1,5 км для спринтеров, которые должны были бежать по лыжероллерной трассе с перепадами высот. Для юниоров организовали дистанцию 1500 м, а для самых юных участников — 500 м. На финише каждому участнику вручили медаль в виде сокола, парящего над лесом.
Следующий забег, «Истринский рубеж», запланирован на 9 мая. Регистрация на него уже открыта, она доступна по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.