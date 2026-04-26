NASA назвало идеальным пуск «Союза» с грузовым кораблем «Прогресс» на МКС

Источник: РБК

В NASA назвали идеальным запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-34». Видео трансляции опубликовано в Х космического агентства.

«Запуск был безупречным, ступени “Союза” отработали идеально, доставив “Прогресс” на предварительную орбиту», — сказал комментатор трансляции.

Как говорится на сайте NASA, грузовой космический корабль «Прогресс-95» госкорпорации «Роскосмос» был успешно запущен 26 апреля с космодрома Байконур в Казахстане и выведен на орбиту для полета к Международной космической станции (МКС). Аппарат стартовал на ракете-носителе «Союз».

Ожидается, что 27 апреля корабль в автоматическом режиме пристыкуется к кормовому порту модуля «Звезда» российского сегмента МКС после двухдневного полета.

«Прогресс-95» доставляет на станцию около 3 т грузов, включая топливо, продовольствие и оборудование, необходимые для обеспечения работы экипажа 74-й экспедиции. Запуск проведен в рамках регулярных миссий снабжения орбитальной станции.

