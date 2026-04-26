Полиция нашла у жителя Красноярского края запасы пороха в шифоньере

Следственным отделом было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Балахтинский районный суд для рассмотрения по существу.