Полиция нашла у жителя Красноярского края запасы пороха в шифоньере

В Балахтинско-Новоселовском округе полицейские задержали местного жителя, хранившего порох у себя дома.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые и сотрудники местного угрозыска обнаружили в доме в шифоньере три металлические банки с порохом. 37-летний мужчина пояснил, что порох он приобрел для личных нужд в Красноярске.
Следственным отделом было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Балахтинский районный суд для рассмотрения по существу.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Полицейские призывают граждан своевременно сообщать в органы внутренних дел о любом известном факте незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.