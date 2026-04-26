Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция нашла у жителя Красноярского края запасы пороха в шифоньере

37-летний мужчина пояснил, что порох он приобрел для личных нужд в Красноярске.

В Балахтинско-Новоселовском округе полицейские задержали местного жителя, хранившего порох у себя дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые и сотрудники местного угрозыска обнаружили в доме в шифоньере три металлические банки с порохом. 37-летний мужчина пояснил, что порох он приобрел для личных нужд в Красноярске.

Следственным отделом было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Балахтинский районный суд для рассмотрения по существу.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Полицейские призывают граждан своевременно сообщать в органы внутренних дел о любом известном факте незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.