Турецкая Southwind Airlines начала выполнять регулярные рейсы из Сочи в Анталью

Аэропорт Сочи принял первый рейс турецкого перевозчика Southwind Airlines, прибывший из Антальи. Лайнер, приземлившийся на курорте 26 апреля, по авиационной традиции встретили на перроне водной аркой. О начале реализации полетной программы сообщили в пресс-службе сочинского авиаузла.
Первым пассажирам нового направления, прибывшим из Нижнего Новгорода, представители аэропорта вручили памятные подарки во время регистрации. Обратный вылет в Турцию был выполнен при стопроцентной загрузке: на борт Boeing 737−800 поднялись 190 человек.
Регулярное сообщение между городами будет поддерживаться трижды в неделю. Рейсы запланированы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Запуск нового перевозчика на данном маршруте направлен на удовлетворение растущего спроса на перелеты в Турцию в период летнего сезона. Подробную информацию о расписании и стоимости билетов можно уточнить на официальном сайте авиакомпании и в справочной службе аэропорта.