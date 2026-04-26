В Алнашском районе Удмуртии обновят молодежный центр «Ошмес»

Молодежный центр «Ошмес» в Алнашском районе Удмуртской Республики модернизируют в этом году, сообщили в районной администрации. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Специалисты обновят отделку внутренних помещений, санузлы, системы электроосвещения и водоотведения. В результате в учреждении создадут современное пространство с коворкинг-зоной, компьютерным залом и многофункциональным актовым залом.
Отметим, в центре «Ошмес» также действует военно-патриотическое объединение «Разведчик» имени кавалера ордена Славы Александра Виноградова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.