Спецслужбы заявили о замысле стрелка с ужина у Трампа «устроить трагедию»

Мужчина, стрелявший у входа в отель Washington Hill в США, где проходил ужин с президентом США Дональдом Трампом, является «трусом, который хотел спровоцировать национальную трагедию», заявил заместитель директора Секретной службы США Мэтью Куинн.
«Он недооценил защитные возможности Секретной службы США и был остановлен при первом же контакте. Сила нашей многоуровневой системы безопасности была очевидна, и впереди еще множество контрмер», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой агентства в соцсети Х.
Подозреваемый был задержан у входа на ужин корреспондентов в отеле в Вашингтоне, где, кроме Трампа, присутствовали первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Они не пострадали. Президент сообщил, что стрелок успел ранить офицера службы безопасности. По данным NBC, пострадавшего сотрудника уже выписали из больницы. Самого стрелка госпитализировали.
CNN и The New York Post указали, что стрелок — 31-летний калифорнийский учитель Коул Аллен. В соцсети LinkedIn он указан как преподаватель на неполный день в C2 Education. Он окончил бакалавриат по машиностроению и получил магистра по компьютерным наукам. В октябре 2024 года пожертвовал $25 на кампанию на тот момент соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.
Начальник полиции округа Колумбия Джефф Кэролл сообщил, что мужчина имел при себе дробовик, пистолет и ножи. CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Аллен сам признался правоохранителям в желании застрелить чиновников администрации Трампа. Намерение убить самого президента стрелок не подтвердил.
Трамп на брифинге после инцидента поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за «фантастическую работу». Ужин было решено перенести на другую дату. Республиканец также сказал, что рассматривает неоднократные столкновения с подобными случаями как знак своей исторической значимости. Он добавил, что полон решимости не дать таким происшествиям повлиять на него.
