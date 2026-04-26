В лесах Нижегородской области установили первый и второй классы пожароопасности. Первый означает отсутствие угрозы, а второй — небольшую пожарную опасность. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по региону.
Второй класс зафиксирован в Краснобаковском, Воскресенском, Лысковском, Сергачском, Арзамасском и Большеболдинском районах. В остальных округах обстановка пока минимальная.
Специалисты уже проводят наземное патрулирование по маршрутам, прописанным в плане тушения лесных пожаров. Частота и протяженность рейдов зависят от погодных условий. Добавим, что при обнаружении возгораний жителей просят звонить на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100−94−00 или в региональную диспетчерскую службу 8 (831) 430−01−23. Телефоны работают круглосуточно.
Напомним, с 24 апреля в южных районах Нижегородской области ввели пожароопасный сезон. В северных районах он начнет действовать с 30 апреля.